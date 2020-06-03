İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde dereye düşen yaşlı adam, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı
03.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 01:22

İzmir'in Konak ilçesinde dereye düşen yaşlı adam, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

İsmi henüz öğrenilemeyen yaşlı adam, Kahramanlar Mahallesi'nden geçen Meles Deresi'nin kenarında yürürken dengesini kaybederek suya düştü.

Yaşlı adamın yardım çığlıklarını duyan çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine AKS 110, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri, dereye girerek yaşlı adamı kısa sürede düştüğü yerden çıkarttı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaşlı adam 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dereye düşen kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Haber
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi Haber
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı Haber
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor
Floyd için yapılan protesto gösterilerinin koronavirüs vakalarını patlatması bekleniyor
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
Beşiktaş, Leroy Fer transferini bitirmek için görüşmelere başladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
65 yaşındaki adam, birlikte alkol içtiği arkadaşını ekmek bıçağı ile ağır yaraladı
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
ABD'de protestolar sonrası göreve çağrılan Ulusal Muhafızlar şehir merkezinde görüntülendi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
Dere yatağına düşen otomobil alev alev yandı! Sürücü hayatını kaybetti
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
NBA'in efsane basketbolcusu Wes Unseld yaşamını yitirdi
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
Silahlı saldırgan, göğsünden vurduğu adamı ölüme terk ederek otomobilini alıp kaçtı
CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in 'Tokadı yersin' dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı
CHP Meclis Üyesi Şahin Sevinç'in "Tokadı yersin" dediği zabıtaya arkadaşı tokat attı
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Maske, hijyen ve mesafeye dikkat edersek yeni normalde her şeyi yapabiliriz
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD ordusu, Washington'a ulusal muhafız yığınağına başladı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
ABD'de bir kişi, aracıyla polis ve askerlerin arasına daldı: 3 kişi yaralandı
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mehmet Çetin Devlet Bahçeli Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Beren Saat Demet Akbağ Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Otomobil
Şu an buradasınız: İzmir'de dereye düşen yaşlı adamı itfaiye ekipleri kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 01:21:56. #1.14#
title