İzmir'de dereye düşen şahıs ağır yaralandı
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İzmir'de dereye düşen şahıs ağır yaralandı

İzmir'de dereye düşen şahıs ağır yaralandı İzmir'in Konak ilçesinde bir şahıs, yaklaşık 5 metre yükseklikten Meles Deresi'ne düştü.

03.06.2020 02:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 02:52

İzmir'de dereye düşen şahıs ağır yaralandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde bir şahıs, yaklaşık 5 metre yükseklikten Meles Deresi'ne düştü. Ağır yaralanan şahıs, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay gece 23.30 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1418 sokağının karşısında meydana geldi. iddiaya göre kimliği öğrenilemeyen bir kişi, köprüden geçtiği sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten Meles Deresi'ne düştü. Dereye düşen şahsın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 110 AKS ekipleri, dereye inerek yaralanan kişiye müdahalede bulundu. Dereden çıkarılan şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın, üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadığı ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir'de dereye düşen şahıs ağır yaralandı

Kaynak: İHA

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