İzmir'de dere yatağında ceset bulundu
AA, Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.
KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu.
Aydın Mahallesi'ndeki dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen cesedin kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Güncel