İzmir'de dere yatağında bulunan cesedin kimliği belirlendi - Haberler
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İzmir'de dere yatağında bulunan cesedin kimliği belirlendi

AA, Şafak Yel - Güncel
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İzmir'de dere yatağında bulunan cesedin kimliği belirlendi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde dere yatağında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde dere yatağında bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi.

Aydın Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan ve İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemede cesedin Hasan İncedayı'ya (64) ait olduğu belirlendi.

İncedayı'nın vücudunda herhangi bir darp ve kesici delici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

Karabağlar ilçesinde dün dere yatağında bir kişinin hareketsiz attığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirmiş, öldüğü belirlenen kişinin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

İzmir'de dere yatağında bulunan cesedin kimliği belirlendi

AA / Şafak Yel - Güncel

Adli Tıp Kurumu, Karabağlar, Aydın, İzmir, Güncel, Haber

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