İzmir'de dere kenarında cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin dava sürüyor
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İzmir'de dere kenarında cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin dava sürüyor

İzmir'de dere kenarında cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin dava sürüyor
Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp - Haberler | Güncel

İzmir'in Bergama ilçesinde dere kenarında yanmış halde cesedi bulunan Merter Gergin'in öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

İzmir'in Bergama ilçesinde dere kenarında yanmış halde cesedi bulunan Merter Gergin'in öldürülmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa A. ve İbrahim Ç, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün annesi Naime Gergin ile eski eşi Özge B. ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenen Naime Gergin, şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa A. ve Gamze Y. oğluma uyuşturucu temin etmiştir. Oğlumla her şeyi paylaşırdık. Cinayetten 20 gün önce oğlum Merter çok üzgündü. Mustafa A'nın kendisine zorla bir iş yaptırmak istediğini söyledi. Yapmazsa ailesine zarar vereceklerini anlattı. Cinayet sonrası evime gelenler, uyuşturucu ticaretinden yakalanan bazı kişilerin olaydan oğlumu sorumlu tuttuğunu söylemişlerdi. Cinayet de bununla bağlantılı olabilir. Sanıklardan şikayetçiyim."

Özge B. ise sanıklardan Mustafa A'nın kendisine 8 Haziran 2019'da telefondan el sallama işareti gönderdiğini anlattı.

Mustafa A. ise "Merter Gergin, eşim Gamze'yi rahatsız ediyordu. Bu nedenle onun eski eşine ulaşmaya çalıştım. Amacım, Özge'nin Merter'i uyarmasını sağlamaktı." savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bayındır ilçesinde yaşayan Ali Merter Gergin (28), 13 Haziran 2019'da ayrıldığı evine dönmeyince ailesi polise kaybolduğunu bildirmişti. Mustafa A'nın annesinin cinayetle ilgili ihbarı üzerine Gergin'in yanmış haldeki cesedi Furunlu Mahallesi'ndeki derenin kenarında bulunmuştu. Gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklanmış, diğer 2'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Tutuklular Mustafa A. ve İbrahim Ç. ile tutuksuz Osman T. hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, diğer tutuksuz sanık Gamze Y'ye de "suç delillerini yok etme ve gizleme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp

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