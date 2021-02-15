İzmir'de depremzedelerin sorunlarının çözümü için ofis kuruldu

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenenlerin sorunlarının çözümü için "Tek Durak" ismiyle kurulan ofis, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü binasında hizmete girdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, deprem sonrası evleri yıkılan ve binalarında ağır hasar oluşan vatandaşların, sağlıklı bilgi alması ve taleplerini iletebilmeleri amacıyla hizmete açılan ofiste, ilgili kurumların temsilcileri bir arada bulunacak.

Vatandaşlar, Tek Durak Ofisi'ni "0232 341 68 00 numaradan arayarak bilgi alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yavuz Selim Köşger, depremzedelerin tüm sıkıntılarıyla ilgilendiklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Geçen hafta depremzede vatandaşlarımızla bir araya gelip talep ve sıkıntılarını dinledim. İlerleyen süreç hakkında vatandaşlarımızın bilgi alma noktasında birtakım sıkıntıları olduğunu gözlemleyerek çözüm üretme noktasında böyle bir ofisin kurulması noktasında talimat verdim. Burada, depremzede vatandaşlarımız bilgi almalarının yanında sorunlarını kurumlar arası git gel yapmadan 'tek durakta' çözecek. Yapılması gerekenler mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapılacaktır. Bu noktada hiçbir vatandaşımızın hak kaybına uğramaması için çalışmalarımız titizlikte yürütmekteyiz. Doğru planlama ve işleyişle tüm vatandaşlarımızı en sorunsuz ve memnun olacakları şekilde kalıcı konutlarına ulaştıracağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan