İzmir'de depremzedelerin ikinci gecesi de çadırda geçiyor

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremi yaşayan İzmirli depremzedelerden bazıları geceyi parklara kurulan çadırlarda geçiriyor.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde depremi yaşayan İzmirli depremzedelerden bazıları geceyi parklara kurulan çadırlarda geçiriyor.

Bayraklı ilçesinde 283 Sokak'ta yıkılan binanın olduğu bölgede yaşayan ve evlerine girmeyen vatandaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve AFAD tarafından çadır kuruldu.

Türk Kızılayı, AFAD, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca battaniye dağıtılan vatandaşlara, gece-gündüz çay, kahve, çorba ve yemek servisi yapılıyor.

Eşi ve iki çocuğuyla geceyi parkta geçiren 34 yaşındaki Mehmet Aktaş, depreme, yıkılan Rıza Bey Apartmanı yanındaki işyerinde yakanlandığını söyledi.

Depremin kısa sürmesine karşın etkisinin büyük olduğuna dikkati çeken Aktaş, şöyle konuştu:

"Yıkılan apartmanlarda yaşayan tanıdığımız insanlar vardı. Bazıları kurtuldu ama birçoğu da maalesef hayatını kaybetti. Elimizden birşey gelmiyor. Evimizde bir sıkıntı yok ama yanındaki yüksek katlı binada yıkılma tehlikesi var. Onun için boşalttık. Komşularla parkta geceyi geçiriyoruz. Bizde bir sorun yok enkazın altındakileri düşünüyorum. Gece soğuk olduğunda arabada kalıyoruz. Yemeğimizi çayımızı burada içiyoruz. Bu arada yardımlarda sürüyor. Gece ilerleyen saatlerde bile sıcak çorba dağıtımı yapıldı. Kamu ve sivil toplum kuruluşları büyük yardımlar yapıyor. Eksiğimiz yok şükür."

Aktaş, bazı gönüllü gençlerin, evi hasar görenlere çadır kurmakta yardımcı olduğunu bazılarının ise insanlara ücretisiz yiyecek yardımında bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru