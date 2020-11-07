İzmir'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor
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İzmir'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor

07.11.2020 20:16 | Son Güncelleme: 07.11.2020 20:20
İzmir'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, depremzedeler için Bayraklı ilçesinde konteyner kent kurulumunun çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, depremzedeler için Bayraklı ilçesinde konteyner kent kurulumunun çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de yıkıma neden olan depremin ardından, depremzedeler için çalışmalar başladı. Çok sayıda depremzede için kentin farklı noktalarına çadırkentler kurulurken, Bayraklı Salhane'de ise konteyner kent için çalışmalar devam ediyor. Çok sayıda depremzedenin barınacağı konteyner kentin yaklaşık 46 bin 300 metre kare alana kuralacağı öğrenildi. 


İzmir'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor
İzmir'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor
İzmir'de depremzedeler için konteyner kent kuruluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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