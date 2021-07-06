İzmir'de depremzedeler basın açıklaması yaptı
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İzmir'de depremzedeler basın açıklaması yaptı

İzmir'de depremzedeler basın açıklaması yaptı
Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel

İzmir'de 30 Ekim'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde binaları yıkılan veya hasar bir grup depremzede, mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında bulundu.

İzmir'de 30 Ekim'de Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde binaları yıkılan veya hasar bir grup depremzede, mülkiyet haklarının ihlal edildiği iddiasında bulundu.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen depremzedeler adına basın açıklaması yapan Nilsu Karaman Aktarıcı, depremde 7 binanın yıkıldığını ve 117 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Depremin ardından başta Bayraklı olmak üzere kent genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 7 bölgede 1819 bağımsız bölümden oluşan binanın yıkıldığını anlatan Aktarıcı, şöyle konuştu:

"Binalarımıza kuş uçuşu mesafedeki gökdelenlere ve proje alanları dışına 8 kat izin verilirken bize niye 5 kat imar verildiğini merak ediyoruz? Buraya hala neden yapımı devam eden gökdelen ve çok katlı binalara müsaade edilirken bizim mülkiyet haklarımız ihlal ediliyor? Neden böyle bir çifte standart var. Neden halkımız proje alanı içi ve dışı olarak ayrıştırıldı? Neden aynı afeti yaşamış vatandaşlar olarak binalarımızın farklı kanunlara tabi olduğunu anlamadık. Binalarımız 5 kata indirildi, metrekarelerimiz küçültüldü."

Grup daha sonra taleplerini içeren dosyayı Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim etti.

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İzmir'de depremzedeler basın açıklaması yaptı
İzmir'de depremzedeler basın açıklaması yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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