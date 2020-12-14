İzmir'de depremden etkilenen esnafa yardım ödemeleri başladı
14.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:08
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenen esnafa yardım ödemeleri başladı.
İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremden etkilenen esnafa yardım ödemeleri başladı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, depremden doğrudan etkilenen 123 esnafa ödemeleri Valiliğin koordine ettiği belirtildi.
Açıklamada, 4 milyon 262 bin 219 lira tutarındaki ödemelerin yapılmasına başlandığı duyuruldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz