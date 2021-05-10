İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor
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İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor

İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Bayraklı'ya bağlı Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan binaların yerine yenileri yapılıyor.

İZMİR'de, geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Bayraklı'ya bağlı Mansuroğlu Mahallesi'nde yıkılan binaların yerine yenileri yapılıyor. Depremde ilk iki katı çöktükten sonra yan yatan ve vinçlerle destek yapılarak ayakta durması sağlanan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yerine, TOKİ tarafından yapılan 6 katlı binanın kaba inşaatı tamamlandı.

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki, 117 kişinin hayatını kaybettiği depremin ardından, Bayraklı ilçesine bağlı Mansuroğlu Mahallesi'nde hasarlı binaların yıkım işlemleri devam ederken, yıkılanların yerinde ise yeni binalar yükselmeye başladı. Deprem sırasında zemin katı ile birinci katı çöken, yana yattıktan sonra vinçlerle desteklenerek ayakta kalması sağlanan 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nın arazisi üzerine, TOKİ tarafından yapılan 6 katlı binanın kaba inşaatı tamamlandı. Deprem öncesinde zemin ile beraber 10 katı bulunan 45 daireli Yılmaz Erbek Apartmanı, zemin ile beraber 6 katlı ve 40 daireli olarak projelendirildi. Kalan 5 kat maliki ise, başka bir mevkide yapılacak olan apartmanlardan daire sahibi olacak. Önceden 120 ile 130 metrekare arası olan evler, 70 ile 75 metrekare olarak yeniden yapılırken, işçilerin şantiye alanındaki çalışmaları sürüyor. Konutların, hak sahiplerine kısa süre içerisinde teslim edilmesi planlanırken, bölgede yıkılan diğer 8 binanın yerine de çalışma yapıldığı belirtildi.


İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor
İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor
İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor
İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor
İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor
İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor
İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor
İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor
İzmir'de depremde yıkılan binaların yerinde yenileri yükseliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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