Depremde iki katı çöken apartmandaki kediler bulunamadı
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Depremde iki katı çöken apartmandaki kediler bulunamadı

01.11.2020 12:37 | Son Güncelleme: 01.11.2020 12:51

İzmir'de, depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın bir dairesindeki kediler, aramalara rağmen bulunamadı.

İzmir'de, depremde iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın bir dairesindeki kediler, aramalara rağmen bulunamadı.

AFAD ekipleri, yana doğru esneyen ve yıkılma tehlikesi bulunan, 3 vincin desteğiyle ayakta durabilen binanın bir dairesindeki kedileri kurtarmak için çalışma başlattı.

Ev sahibi tarafından iki gündür aç olan kedilerin bulunması için verilen mamayı yanlarına alan ekipler, sepetli itfaiye aracıyla dairenin olduğu kata ulaştı.

Camı kırıp içeri giren AFAD görevlisi, evde yaptığı aramada kedilere ulaşamadı.

Ekipler inerken sepete takılan balkondaki Türk bayrağını alarak öptü ve katladı.

Çevredeki vatandaşların da takip ettiği çalışmanın ardından kedilerin sahibi, gözyaşları içinde görevlilere çabaları için teşekkür etti.

Depremde iki katı çöken apartmandaki kediler bulunamadı
Depremde iki katı çöken apartmandaki kediler bulunamadı
Depremde iki katı çöken apartmandaki kediler bulunamadı
Depremde iki katı çöken apartmandaki kediler bulunamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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