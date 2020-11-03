İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor

03.11.2020 22:16 | Son Güncelleme: 03.11.2020 22:20
İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören binaların kolonlarından beton örneği alıp, demir yapısına bakan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ'ye bağlı GEDAŞ ekipleri, laboratuvar test sonuçlarına göre binanın yıkılma riski olup olmadığını tespit ediyor.

İZMİR'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde hasar gören binaların kolonlarından beton örneği alıp, demir yapısına bakan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ'ye bağlı GEDAŞ ekipleri, laboratuvar test sonuçlarına göre binanın yıkılma riski olup olmadığını tespit ediyor.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 17 bina tamamen yıkıldı. Kentteki birçok bina da hasar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ'ye bağlı GEDAŞ ekipleri, hasarlı binaların sağlamlık durumlarını belirlemek için çalışma başlattı. Binaların kolonlarından beton örnekleri alan ekipler, aynı zamanda kolonlardaki demir yapısı ve işçiliğini de inceliyor. Kolonların donatısına bakan ekipler, alınan beton örneklerini test için laboratuvara gönderiyor. Binanın modellemesi yapılarak, testin sonucuna göre riskli yapı olup olmadığı belirleniyor. Daha sonra hazırlanan rapor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine sunuluyor. Burada raporu değerlendiren yetkililer, binanın risk durumuna göre yıkılıp yıkılmayacağına karar veriyor. Ekipler, hasarlı binaların tespitini hızlı şekilde yapmak ve oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için gece gündüz çalışıyor.

'VATANDAŞLARIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Riskli Yapılar Daire Başkanı Serdar Cenikli, "Sayın Bakanımız Murat Kurum'un talimatıyla hemen afet sonrasında hızlı bir şekilde olay yerine intikal ettik. Hasar tespit ekiplerimiz bir yandan hasar tespit işlemlerini yürütüyorlar. Bizler de riskli yapı tespit işlemlerini yürütüyoruz. Bir an önce riskli olan yapıların tespitini yapıp, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin temini için gayretle çalışıyoruz. Riskli yapı tespit işlemlerini yapmak üzere bakanlığın yetkilendirdiği lisanslı kurum ve kuruluşlar var. Bu kurum ve kuruluşlar riskli yapı işlemlerini yürütüyorlar. Biz de burada bakanlık olarak riskli yapı işlemlerine başladık. Bu riskli yapı tespit işlemlerinde binalarda bir takım teknik incelemeler yapıyoruz. Hasar tespitinden farklı olarak daha detaylı incelemeler yapıyoruz. Bu incelemelerde binalardan tahribatlı ve tahribatsız dediğimiz yöntemlerle teknik incelemeler yapıp, numuneler alıyoruz. Test çekiciyle binaların beton durumunu irdeliyoruz. Donatıların durumuna özel tarama cihazlarıyla bakıyoruz. Sonrasında tahribatlı işlemlerle binadan karot numuneleri alıyoruz. Binadaki beton dayanımını detaylı bir şekilde belirliyoruz. Tüm bu elde ettiğimiz verilerle 'riskli yapıların tespit edilmesine ilişkin esaslar' adlı yönetmeliğimiz ile bu binaların modelleri oluşturuluyor ve bir takım hesaplamalar yapılıyor. Bu hesaplamalara göre de binanın riskli olup olmadığını belirliyoruz" dedi.


İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor
İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor
İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor
İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor
İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor
İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor
İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor
İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor
İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

İlgili Haberler

Depremde evleri hasar gören aileler için konteyner kuruldu
Depremde evleri hasar gören aileler için konteyner kuruldu
Foça'da, depremde hasar gören 6 binadan 3'ü ekiplerce yıkıldı
Foça'da, depremde hasar gören 6 binadan 3'ü ekiplerce yıkıldı
Elazığ'daki depremde ağır hasar gören evden su saatinin çalınmasına 1 gözaltı
Elazığ'daki depremde ağır hasar gören evden su saatinin çalınmasına 1 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ömer Çelik Murat Kurum Osman Durmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Şevket Çoruh Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Gökhan Töre Eddie Newton Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de depremde hasar gören binaların risk durumları tespit ediliyor - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 22:24:41. #1.15#
title