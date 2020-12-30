İzmir'de deprem sondakika: 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleri
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İzmir'de deprem sondakika: 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleri

30.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:04
İzmir'de deprem sondakika: 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleri

Son dakika gelişmeleri olarak aratılan deprem hakkında deprem mi oldu sorusu merak ediliyor. AFAD ve Kandilli verilerine göre 30 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de deprem verileri haberimizde yer alıyor. Ege'de yer alan İzmir ve çevresinde hissedilen deprem var mı yok mu detayları sizler için derledik.

AFAD ve Kandilli verilerine göre 30 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de korkutacak bir deprem meydana gelmedi. Son aylarda hareketliliğini koruyan Ege Denizi'nden gelen küçük şiddetli depremler haricinde, sabah saatlerinde Yunanistan'da 3,2 şiddetinde bir adet deprem meydana geldi. Peki bugün başka bir deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

AFAD KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ: İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Son dakika olarak araştırılan depremler arasında İzmir'de deprem olduğu kaydedildi. İzmir'de gelen depremin şiddeti AFAD tarafından 4.3 olarak açıklandı.

İzmir'de deprem sondakika: 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleri

30 ARALIK İZMİR DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. İşte AFAD son depremler listesi: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 30 Aralık Çarşamba AFAD güncel deprem listesi:

İzmir'de deprem sondakika: 30 Aralık İzmir ve çevresinde deprem mi oldu? Kandilli AFAD Ege son dakika depremleri
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