İzmir'de deprem paniği
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İzmir'de deprem paniği

02.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 02.02.2021 00:05
İzmir'de deprem paniği

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir merkez ve bazı ilçelerinden hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre saat 23.46'da Karaburun açıklarında Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.36 kilometre altında meydana gelen deprem İzmir merkez olmak üzere birçok yerden hissedilidi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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