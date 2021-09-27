İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu? Son dakika: 27 Eylül Pazartesi İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

İZMİR (Haberler.com) - Afad ve Kandilli verilerine göre 27 Eylül Pazartesigünü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu? 27 Eylül Pazartesi İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? İzmir'de deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında saat 10.37'de 2,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD verilerine göre deprem merkez üssü Ege Denizi, Karaburun açıkları olarak belirledi.



KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'ne göre 27 Eylül Pazartesi bugün saat 10.37 sularında Ege Denizi'nde 2,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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