İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu? Son dakika: 27 Eylül Pazartesi İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? - Haberler
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İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu? Son dakika: 27 Eylül Pazartesi İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

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İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu? Son dakika: 27 Eylül Pazartesi İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İZMİR (Haberler.com) - Afad ve Kandilli verilerine göre 27 Eylül Pazartesigünü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Son dakika: İzmir'de deprem mi oldu? 27 Eylül Pazartesi İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? İzmir'de deprem nerede oldu? Merkez üssü neresidir? İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Ege Denizi'nde Karaburun açıklarında saat 10.37'de 2,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu? Son dakika: 27 Eylül Pazartesi İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

AFAD verilerine göre deprem merkez üssü Ege Denizi, Karaburun açıkları olarak belirledi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'ne göre 27 Eylül Pazartesi bugün saat 10.37 sularında Ege Denizi'nde 2,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu? Son dakika: 27 Eylül Pazartesi İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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Haber: İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu? Son dakika: 27 Eylül Pazartesi İzmir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi? - Haberler
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