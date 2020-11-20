İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir Kuşadası'nda deprem oldu mu? AFAD, Kandili İzmir depremler listesi!

İzmirliler günde depremle uyandı. Gece saatlerinde yaşanan deprem sonrası İzmir'de tedirginlik yaşanırken vatandaşlar bugün İzmir Kuşadası'nda deprem oldu mu ve İzmir'de deprem mi oldu gibi konuları araştırdı. İşte, AFAD, Kandili İzmir depremler listesi!