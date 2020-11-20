İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir Kuşadası'nda deprem oldu mu? AFAD, Kandili İzmir depremler listesi!
20.11.2020 08:50 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:54
İzmirliler günde depremle uyandı. Gece saatlerinde yaşanan deprem sonrası İzmir'de tedirginlik yaşanırken vatandaşlar bugün İzmir Kuşadası'nda deprem oldu mu ve İzmir'de deprem mi oldu gibi konuları araştırdı. İşte, AFAD, Kandili İzmir depremler listesi!
AFAD ve Kandilli verilerine göre Ege'de gece boyunca depremler yaşandı. Büy6üklerikleri değişen depremler sonrası İzmir'de deprem mi oldu? Bugün İzmir Kuşadası'nda deprem oldu mu? AFAD, Kandili İzmir depremler listesi gibi konular merak edildi.
İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Kuşadası Körfezi'nde gece boyunca 1,4 ile 3,8 büyüklükleri arasında değişen 25 deprem meydana geldi.
En şiddetli deprem saat 03.58'de 3.8 büyüklüğündeKuşadası'na 17 kilometre uzaklıkta olan deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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