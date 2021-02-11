İzmir'de deprem! İzmir'de bugün kaç şiddetinde deprem oldu? 11 Şubat Perşembe İzmir'de saat kaçta deprem oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de deprem! İzmir'de bugün kaç şiddetinde deprem oldu? 11 Şubat Perşembe İzmir'de saat kaçta deprem oldu?

11.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:08
İzmir'de deprem! İzmir'de bugün kaç şiddetinde deprem oldu? 11 Şubat Perşembe İzmir'de saat kaçta deprem oldu?

Üst üste meydana gelen depremler korku yarattı. İzmir'de deprem! İzmir'de bugün kaç şiddetinde deprem oldu? 11 Şubat Perşembe İzmir'de saat kaçta deprem oldu?

AFAD son depremler! İzmir'de deprem! İzmir'de bugün kaç şiddetinde deprem oldu? 11 Şubat Perşembe İzmir'de saat kaçta deprem oldu?

İZMİR'DE BUGÜN DEPREM OLDU! İZMİR'DE BUGÜN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11:45'te meydana gelen depremin derinliğinin 6.97 km olduğunu belirtti.

AFAD SON DEPREMLER

İzmir'de deprem! İzmir'de bugün kaç şiddetinde deprem oldu? 11 Şubat Perşembe İzmir'de saat kaçta deprem oldu?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ali Çelebi Süleyman Soylu Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Hande Erçel Hüner Coşkuner Seren Serengil Bülent Serttaş
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Uzay Milli İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de deprem! İzmir'de bugün kaç şiddetinde deprem oldu? 11 Şubat Perşembe İzmir'de saat kaçta deprem oldu? - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 12:08:34. #1.16#
title