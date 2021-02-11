İzmir'de deprem! İzmir'de bugün kaç şiddetinde deprem oldu? 11 Şubat Perşembe İzmir'de saat kaçta deprem oldu?

Üst üste meydana gelen depremler korku yarattı. İzmir'de deprem! İzmir'de bugün kaç şiddetinde deprem oldu? 11 Şubat Perşembe İzmir'de saat kaçta deprem oldu?

AFAD son depremler! İzmir'de deprem! İzmir'de bugün kaç şiddetinde deprem oldu? 11 Şubat Perşembe İzmir'de saat kaçta deprem oldu?

İZMİR'DE BUGÜN DEPREM OLDU! İZMİR'DE BUGÜN KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 11:45'te meydana gelen depremin derinliğinin 6.97 km olduğunu belirtti.

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