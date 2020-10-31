İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı

31.10.2020 06:35 | Son Güncelleme: 31.10.2020 06:38
İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, Fadime Tolu'ya ulaşmayı başardı.

53 yaşındaki Tolu, yaralı olarak enkazdan çıkarılarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tolu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek "annem dayan buradayım" demesi dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

İlgili Haberler

Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 1 kişi daha yaralı olarak çıkarıldı
Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 1 kişi daha yaralı olarak çıkarıldı
İzmir'deki deprem - Bir kişi daha yaralı olarak kurtarıldı
İzmir'deki deprem - Bir kişi daha yaralı olarak kurtarıldı
Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı
Bayraklı'da yıkılan binanın enkazından 3 kişi yaralı olarak çıkarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Mesut Yılmaz Geert Wilders Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sevim Emre Hande Demir Eser Yenenler Birkan Sokullu
Spor Metin Oktay Eddie Newton Mehmet Topal Mehmet Özdilek Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de deprem enkazından bir kişi daha çıkarıldı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 06:38:31. #1.15#
title