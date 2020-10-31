İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı
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İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı

31.10.2020 07:33 | Son Güncelleme: 31.10.2020 07:36
İzmir'de deprem enkazından 16 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaşa da ulaştı.

Yaralı olarak sedyeye alınan Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Aynı enkazdan kısa süre önce 53 yaşındaki Fadime Tolu da kurtarılmıştı.

Enkazda başka kişilerin de bulunduğunu değerlendiren arama kurtarma ekipleri, çalışmalara hız verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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