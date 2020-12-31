İzmir'de deprem endişelendirdi
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İzmir'de deprem endişelendirdi

31.12.2020 06:03 | Son Güncelleme: 31.12.2020 06:07
İzmir'de deprem endişelendirdi

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 03.51'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan Ege Denizinde 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Seferihisar'a 23 kilometre mesafede meydana gelen depremin derinliği 10,63 kilometre olarak ölçüldü. kısmen hissedilen depremde herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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