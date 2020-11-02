Deprem bölgesini inceleyen CHP heyetinden "Fay Yasası" açıklaması
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Deprem bölgesini inceleyen CHP heyetinden "Fay Yasası" açıklaması

02.11.2020 13:55 | Son Güncelleme: 02.11.2020 14:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Fay Yasası'nın" bir an önce gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, "Başta İstanbul olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan bütün şehirlerde risk analizleri yapılmalı, buna odaklanmalıyız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Fay Yasası'nın" bir an önce gündeme gelmesi gerektiğini belirterek, "Başta İstanbul olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan bütün şehirlerde risk analizleri yapılmalı, buna odaklanmalıyız." dedi.

İzmir'deki deprem bölgesinde inceleme yapan Genel Başkan Yardımcıları Ali Öztunç, Ahmet Akın, Seyit Torun ile Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Bayraklı Belediyesi Osmangazi Hizmet Binası'nda basın toplantısı düzenledi.

Öztunç, buradaki konuşmasında 30 Ekim'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilediğini belirterek, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin deprem bölgesindeki çalışmasıyla herkese örnek olduğunu, deprem gerçeğinin bir kez daha ülke gündemine geldiğini ifade etti.

Bu gerçeğin ilerleyen günlerde bir kez daha unutulacağını ancak bir sonraki yıkıcı depremde yeniden hatırlanacağını öne süren Öztunç, "Fay yasası bir an önce tamamlanarak uygulamaya girmeli. Başta İstanbul olmak üzere fay hattı üzerinde bulunan bütün şehirlerde risk analizleri yapılmalı, buna odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Torun da enkazda arama kurtarma çalışmalarında umutlu bekleyişin yerini tedirginliğe bıraktığı bir saatte 3 yaşındaki Elif'in enkazdan çıkarıldığını, bunun herkesin ümidini yeşerttiğini söyledi.

Türkiye'nin örnek dayanışma içinde gönlünü İzmir'e vererek bir çalışma yürüttüğüne dikkati çeken Torun, toplumun bütün kesimlerinin hayatları kurtarmak için özveri içinde çalıştığını vurguladı.

Torun, CHPli belediyelerin de büyük bir katkıyla çalışmalarda aktif yer aldığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"30 Ekim'den bu yana sahada bütün arkadaşlarımızla hep birlikteyiz. Amacımız yaraları sarmak, İzmir'de bu afetin yıkıcı etkisini gidermek. Görev ayrımı yapmadan, göçük alanında bekleyen acılı vatandaşlarımıza katkı sağlayarak her türlü hizmeti verme adına büyük bir çaba içerisindeyiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da ağustos başında gündeme gelen Fay Yasası için yasama yılının başının işaret edildiğini, ancak 1 Ekim'de TBMM'nin açılmasına rağmen meclise böyle bir çalışmanın gelmediğini vurguladı.

"İnsanlar hayatını kaybettikten sonra meclise gelecek kanun tasarısının ne anlamı var" diyen Akın, "Bu yasa neden ve hangi gerekçe ile meclise gelmedi diye soruyoruz. Hep -mış, -muş ile devam edersek ileride yine bugünkü gibi bir manzara ile karşılaşacağız. Bir an önce Fay Yasasını kanunlaştırmak gerekiyor." diye konuştu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de depremin ilk anından itibaren bölgede olduklarını, burada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Deprem bölgesini inceleyen CHP heyetinden 'Fay Yasası' açıklaması
Deprem bölgesini inceleyen CHP heyetinden 'Fay Yasası' açıklaması
Deprem bölgesini inceleyen CHP heyetinden 'Fay Yasası' açıklaması
Deprem bölgesini inceleyen CHP heyetinden 'Fay Yasası' açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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