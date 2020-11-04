İzmir'de deprem bölgesinde ücretsiz dağıtılan ürünleri sattığı ileri sürülen kişi tutuklandı
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İzmir'de deprem bölgesinde ücretsiz dağıtılan ürünleri sattığı ileri sürülen kişi tutuklandı

04.11.2020 00:09 | Son Güncelleme: 04.11.2020 00:12
İzmir'de deprem bölgesinde ücretsiz dağıtılan ürünleri sattığı ileri sürülen kişi tutuklandı

İzmir'de deprem bölgesinde yardım kuruluşları ve belediyeler tarafından depremzedelere ücretsiz dağıtılan malzemeleri sattığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İzmir'de deprem bölgesinde yardım kuruluşları ve belediyeler tarafından depremzedelere ücretsiz dağıtılan malzemeleri sattığı iddia edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazın ve hasarlı binaların çevresinde ücretsiz olarak dağıtılan yardım malzemelerini bir kişinin toplayarak dükkanında sattığı tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.Ö'yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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