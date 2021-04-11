İzmir'de denize düşen uçak çıkarıldı (3)
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İzmir'de denize düşen uçak çıkarıldı (3)

Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel
İzmir'de denize düşen uçak çıkarıldı (3)

ENKAZI TAŞIYAN GEMİ BÖLGEDEN AYRILDIİzmir'in Foça ilçesinde motor arızası nedeniyle düştüğü belirtilen ve dün yeri tespit edilen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazı bugün vinç ve şamandıra yardımıyla 'TCG Alemdar' isimli kurtarma gemisine alındı.

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ENKAZI TAŞIYAN GEMİ BÖLGEDEN AYRILDI

İzmir'in Foça ilçesinde motor arızası nedeniyle düştüğü belirtilen ve dün yeri tespit edilen KT-1 tipi eğitim uçağının enkazı bugün vinç ve şamandıra yardımıyla 'TCG Alemdar' isimli kurtarma gemisine alındı. TCG Alemdar gemisi, uçağın enkazını Foça Deniz Üssü'ne götürmek üzere bölgeden ayrıldı. Çalışmaların tamamlanmasını ardından bölge, balıkçıların ve diğer deniz taşıtlarına tekrar açıldı. Karada alınan önlemler de kaldırıldı.

Tolga TAHÇI - Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir), -


İzmir'de denize düşen uçak çıkarıldı (3)
İzmir'de denize düşen uçak çıkarıldı (3)
İzmir'de denize düşen uçak çıkarıldı (3)
İzmir'de denize düşen uçak çıkarıldı (3)
İzmir'de denize düşen uçak çıkarıldı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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