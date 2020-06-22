İzmir'de denize düşen köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
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İzmir'de denize düşen köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İzmir'in Dikili ilçesinde denize düşen köpek, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

22.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 22.06.2020 17:58

İzmir'in Dikili ilçesinde denize düşen köpek, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

İskeleden denize düşerek kıyıdan uzaklaşan köpeği görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Botla köpeğin bulunduğu yere giden ekipler, hayvanı denizden çıkardı.

Ekipler muayene ettikleri köpeği botta bir süre de sevdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaptığı kurtarma operasyonunu Twitter hesabından "Denizde zor durumda kalan her can bize emanet. İzmir ili Dikili ilçesinde iskeleden denize düşerek açılan küçük dostumuz kurtarılmıştır." ifadeleriyle paylaştı.

İzmir'de denize düşen köpeği Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Kaynak: AA

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