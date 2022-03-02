İzmir'de denize düşen kadın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, denize düşen 75 yaşındaki kadın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Vapur İskelesi önlerinde 75 yaşındaki bir kadın denize düştü.

Yaşlı kadının düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaşlı kadını bota çıkardı.

Yaşlı kadının kurtarılma anına ait görüntüler, Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.