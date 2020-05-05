İzmir'de denizden kayıp olarak aranan kişinin cesedi çıkartıldı

İzmir'in Konak ilçesinde denizden kayıp olarak aranan kişinin cesedi çıkarıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde denizden kayıp olarak aranan kişinin cesedi çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, bir kişi denizde erkek cesedi olduğunu fark etti.

Vatandaşın durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, pasaport iskelesine çıkartılan cesedin, bir süredir kayıp olarak aranan Sedat Özcan'a (48) ait olduğunu tespit etti.

Özcan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA