"Denizden Gelen" sergisi ilgi gördü
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"Denizden Gelen" sergisi ilgi gördü

Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel

İzmir'in Seferihisar ilçesinde "Tuna Masters Teos Turnuvası" kapsamındaki etkinliklerde, denizden sahile vuran ahşap parçalarla yapılan eserlerden oluşan sergi açıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde "Tuna Masters Teos Turnuvası" kapsamındaki etkinliklerde, denizden sahile vuran ahşap parçalarla yapılan eserlerden oluşan sergi açıldı.

Sanatçı Cem Özipek, sahile vuran ve deniz etkisi ile şekil değiştiren ağaç ile ahşap parçalarını pim ile birleştirerek çivi kullanmadan kaideye yerleştirerek heykeller yapıyor.

Özipek, doğada şekillenen parçaları herhangi bir boya ya da metal malzeme kullanmadan birleştiriyor.

Sergiye "Denizden Gelen" ismini veren Özipek, sergideki eserlerin denizden sürüklenmiş ağaçlarla birleştirilmiş heykeller olduğunu, bu sanat akımının driftwood adı verilen dünyada yeni bir akım olduğunu dile getirdi.

Özipek, bu akımdan oluşan ikinci sergisini açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışmalar balık ve çeşitli hayvan figürleri. 45 eser var burada. Bu işe başlamam denizle iç içe yaşamam dolayısıyla oldu. Deniz kıyısında yaşıyorum ve uzun yıllardır da denize çıkan birisiyim. Deniz kıyısında gördüğüm bir ağaç ile başladı bütün hikaye ve sonra buralara geldi. Bu ikinci sergim, üçüncüsü de önümüzdeki hafta Alaçatı'da olacak. Pandemi şartlarına göre sergimize ilgi güzel."

Sergi 5 Eylül'e kadar Teos Marina'da gezilebilir.

'Denizden Gelen' sergisi ilgi gördü
'Denizden Gelen' sergisi ilgi gördü
'Denizden Gelen' sergisi ilgi gördü
'Denizden Gelen' sergisi ilgi gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemrecan Tutar

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