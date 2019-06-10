İzmir'de, denizden ceset çıktı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sahilde balık tutan vatandaşların ihbarıyla gelen polis ekipleri, denizden 25 yaşlarında bir erkek cesedi çıkardı. Ceset, kimliğinin belirlenmesi için adli tıpa gönderilirken, olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışan vatandaşların çabası, polis ekiplerini zor durumda bıraktı.

Bugün saat 11.45 sıralarında, Karşıyaka İskele yakınlarında balık tutan vatandaşlar, polise suda bir ceset olduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yirmi dakikalık çalışmayla cesedi denizden çıkardı. Cenazede çürüme ya da herhangi bozulma belirtisi görülmedi. Ceset, savcının incelemesinin ardından, kime ait olduğunun belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, polisler, olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışan vatandaşları, uzaklaşmaları için defalarca uyarmak zorunda kaldı.

Kaynak: DHA