İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu
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İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

05.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:35
İzmir'de denizde kaybolan kişinin cesedi bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

İzmir'in Urla ilçesinde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hekim Adası'nın batısında özel fiber teknenin kumanda altında olmadığı ve kendi etrafında döndüğü ihbarı üzerine bölgeye bir sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ve bir sahil güvenlik dalış timinin sevk edildiği belirtildi.

Teknenin yerinin tespitinin ardından 2 kişinin karaya çıktığı, denizde yüzen bir kişinin sağ olarak bota alındığı ifade edilen açıklamada, kurtarılanların 4 kişi olduklarını belirtmeleri üzerine denizde başlatılan arama kurtarma çalışması sonucu kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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