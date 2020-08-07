İzmir'de denizde kaybolan gencin cesedi Sisam'dan çıktı İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Sisam Adası kıyısında bulundu.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Sisam Adası kıyısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yunan sahil güvenlik ekipleri, dün Sisam Adası kıyısında bir ceset buldu. Türk makamlarıyla kurulan temasın ardından cesedin, Seferihisar'da 2 Ağustos'ta denize girdikten sonra kaybolan 22 yaşındaki Efekan Dinçer'e ait olabileceği değerlendirildi. Ailesi, fotoğraflar üzerinden cesedin Dinçer'e ait olduğunu teşhis etti.

Efekan Dinçer'e ait olduğu değerlendirilen cesedin bugün Seferihisar Limanı'na getirilmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA