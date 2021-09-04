İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bostanlı İskelesi civarındaki vatandaşlar, bir kişiyi denizde hareketsiz şekilde gördü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin karaya çıkardığı erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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