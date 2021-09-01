Denizde erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizde erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Sabah saatlerinde Karantina Vapur İskelesi civarına balık tutmaya gelenler, denizde hareketsiz bir kişiyi görünce durumu polise bildirdi.

Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan ve daha sonra sağlık ekiplerince kontrol edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin incelemesi sonucu, cesedin 71 yaşındaki Cevdet Görmüş'e ait olduğu tespit edildi.

Denizde erkek cesedi bulundu
Denizde erkek cesedi bulundu
Denizde erkek cesedi bulundu
Denizde erkek cesedi bulundu
Denizde erkek cesedi bulundu
Denizde erkek cesedi bulundu
Denizde erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Gülben Ergen Ferhan Şensoy
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizde erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 11:17:42. #1.16#

title