İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Bostanlı İskelesi önündeki balıkçı barınağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen deniz polisi tarafından şahıs kıyaya çıkarıldı. 112 Acil Servis ekiplerince talihsiz adamın yaşamını yitirdiği tespit edilirken, polis tarafından cesedin Oğuz Çalışkan'a (37) ait olduğu belirlendi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından Çalışkan'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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