İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde denizde ceset bulundu.

İZMİR'in Konak ilçesinde denizde ceset bulundu. 40-45 yaşlarında erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'ndaki amatör balıkçılar, saat 10.00 sıralarında, denizde cesedi olduğunu fark edince, durumu polise bildirildi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, polis botuyla sudan karaya çıkarıldı. Yapılan incelemede 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesette kesici ve delici alet izine de rastlanılmadı. Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN