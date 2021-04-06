İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İZMİR'in Konak ilçesinde denizde ceset bulundu.

İZMİR'in Konak ilçesinde denizde ceset bulundu. 40-45 yaşlarında erkeğe ait olduğu tahmin edilen ceset, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Mustafa Kemal Paşa Sahil Bulvarı'ndaki amatör balıkçılar, saat 10.00 sıralarında, denizde cesedi olduğunu fark edince, durumu polise bildirildi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset, polis botuyla sudan karaya çıkarıldı. Yapılan incelemede 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesette kesici ve delici alet izine de rastlanılmadı. Üzerinde kimlik bulunmayan cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. 


İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hazal Kaya Türkan Şoray İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 15:14:45. #1.15#
title