İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal - Haberler | Güncel
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde, denizde bir erkeğe ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kordon boyunda denizde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kıyıya çıkartılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemede cesedin Mehmet Zeki Yalçın'a ait olduğu tespit edildi.

Yalçın'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Soykan Bal

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