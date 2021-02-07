İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu
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İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

07.02.2021 14:09 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:12
İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Foça ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Atatürk Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında teknelerin arasında suda hareketsiz birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerince denizden çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan, 35-40 yaşlarındaki erkeğe ait ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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