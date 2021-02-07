İzmir'de denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi
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İzmir'de denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

07.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 07.02.2021 23:05
İzmir'de denizde bulunan erkek cesedinin kimliği belirlendi

İzmir'in Foça ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

İzmir'in Foça ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Atatürk Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında teknelerin arasında suda hareketsiz birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerince denizden çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi.

Adem Akar'a (48) ait olduğu belirlenen ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Akar'ın, Çiğli ilçesinde restoran işlettiği, Foça Büyükdeniz Sahili'ndeki iskelede motor yatı olduğu ve zaman zaman buradan denize açıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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