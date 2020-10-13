İzmir'de denizde boğulma tehlikesi geçiren kadını polis kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın, polis ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Alsancak Vapur İskelesi yakınlarında alkollü olduğu öne sürülen Ş.K'nin (28) denize düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, boğulma tehlikesi geçiren kadını sudan çıkardı.

Ş.K, 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör