İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

İzmir'de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel

İzmir'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

İzmir Liman Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Deniz şehitleri anısına Zübeyde Hanım Müze ve Eğitim Gemisi'nden çelenk bırakıldı.

Tören boyunca deniz araçları da kıyıda hazır bulundu.

Törene, İzmir Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, İzmir Liman Başkanı Özer Özbey, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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