İzmir'de deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı - Haberler
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İzmir'de deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de deniz yoluyla yurt dışına kaçmaya çalışan 3 FETÖ zanlısı tutuklandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde kendilerini yurt dışına kaçıracak botu beklerken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

SELÇUK, İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde kendilerini yurt dışına kaçıracak botu beklerken yakalanan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 3'ü tutuklandı.

Pananos Sahili hattında gözaltına alınan 2'si kadın 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y, S.K. ve H.B. tutuklandı. H.K.Y. ile S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'daki bir dosyadan aranması bulunan M.A. ise emniyete teslim edildi.

Bazı FETÖ üyelerinin, deniz yoluyla yurt dışına kaçmayı planladıkları ihbarı üzerine 1 Kasım'da İl Jandarma Komutanlığı, Ege Deniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ve MİT Başkanlığı koordinesinde operasyon düzenlenmişti.

Pananos Sahili hattında kendilerini botla kaçıracak organizatörleri eşyalarıyla beklediği belirlenen eski doktor Y.Y. ile S.K, S.A, H.B, H.K.Y. ve M.A. gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden M.A. hakkında yakalama kararı bulunduğu, diğerlerinin ise örgüte üye olmak suçlamasıyla haklarında açılmış davalar olduğu belirtilmişti.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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