İzmir'de deniz seferleri normale döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'de deniz seferleri normale döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İzmir'de deniz seferleri normale döndü

İzmir'de, etkili olan fırtına nedeniyle geçici süreyle askıya alınan deniz seferleri, yeniden normale döndü.

İZMİR (İHA) - İzmir'de, etkili olan fırtına nedeniyle geçici süreyle askıya alınan deniz seferleri, yeniden normale döndü.

İzmir genelinde etkili olan kuvvetli lodos ve fırtına sebebiyle, İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferlerinin 08.25 itibariyle iptal edildiği bildirilmişti. Geçici süreyle askıya alınan deniz seferleri, yapılan açıklamaya göre 16.30 itibarı ile normale döndü.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "Saat 16.30 itibariyle araba vapuru ve yolcu gemisi sefer tarifesi program dahilinde uygulanmaya devam edecektir. İyi yolculuklar dileriz" sözlerine yer verildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title