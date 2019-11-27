İzmir'de deniz seferleri Google Haritalar'a girdi

27.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:24

Google ile yapılan görüşmeler neticesinde İzmir'deki gemilerin sefer saatleri ve güzergah bilgileri artık Google Haritalar'da toplu ulaşım sekmesinde görülebiliyor.

Google ile uyum sürecini tamamlayan İZDENİZ, bundan böyle Google Haritalar'ı kullanan yolcuların ulaşım seçenekleri arasında yer alacak. İzmir'de deniz ulaşımını tercih eden yolcuların zaman kaybetmeden bir noktadan diğerine en hızlı şekilde ulaşmasını kolaylaştıracak.

Turistlere de kolaylık olacak

İZDENİZ seferlerini halen şirketin internet sayfası ve İZUM uygulamasından takip eden İzmirlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de Google Haritalar'da vapur sefer saatlerini ve güzergâh bilgilerini görebilecek.

Nasıl kullanılacak?

İzmir'de örneğin Konak'tan Karşıyaka'ya gitmek isteyen bir kişi, Google Haritalar'da toplu ulaşım seçeneğini seçtikten sonra Karşıyaka İskelesi'nin üzerine tıklayacak. Sefer saatlerini ve güzergâh bilgilerini gösteren ekran açılacak. Kişi, otomobille yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolun, vapurla 15 dakikada geçilebileceğini görecek.

Kaynak: Bültenler