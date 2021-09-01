İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Konak ilçesinde balık tutanlar tarafından denizde erkek cesedi bulundu.

İZMİR'in Konak ilçesinde balık tutanlar tarafından denizde erkek cesedi bulundu. 

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karantina Alt Geçidi yakınında vatandaşlar saat 07.30 sıralarında deniz kıyısında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde kayalıklara sıkışmış halde bulunan kişinin, yaklaşık 3 gün önce öldüğü belirlendi. Balık adamlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan cesedin üzerinden Cevdet Görmüş'e (71) ait kimlik çıktı. Ceset savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

 


İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adamın ölüsüyle karşılaşıldı
Duvardan sızan sarı su, esnafı harekete geçirdi! Penceresinden girilen evde yaşlı adamın ölüsüyle karşılaşıldı
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Şener Hande Erçel Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Muslera Ünal Karaman Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir'de deniz kenarında erkek cesedi bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 09:51:53. #1.14#

title