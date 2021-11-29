İzmir'de Deneyap İleri Robotik Şenliği'nde 47 takım mücadele etti

İZMİR (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ortak projesi Deneyap Türkiye kapsamında İzmir'deki İleri Robotik Şenliği'nde 47 takım mücadele etti.

Yasin Börü Gençlik Merkezi'nde 159 öğrencinin katılımıyla düzenlenen Deneyap Atölye faaliyetleri kapsamında hafta sonu 33 ortaokul ve 14 lise takımının katılımıyla Deneyap İleri Robotik Şenliği düzenlendi. Katılımcılar tasarladıkları robotları sundu.

Şenliğin açılışına Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tuncer de katıldı.