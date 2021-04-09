İzmir'de Denetimli Serbestlik yükümlüleri, yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikti
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İzmir'de Denetimli Serbestlik yükümlüleri, yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikti

Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol - Haberler | Güncel
İzmir'de Denetimli Serbestlik yükümlüleri, yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikti

İzmir'deki Denetimli Serbestlik yükümlüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına 300 fidan toprakla buluşturuldu.

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İzmir'deki Denetimli Serbestlik yükümlüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına 300 fidan toprakla buluşturuldu.

Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, İzmir'de vefat eden 25 sağlık çalışanı anısına 300 çam fidanı dikildi.

Etkinlikte konuşan Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi Başhekimi Mehmet Yekta Öncel, Dünya Sağlık Haftası kapsamında düzenlenen etkinlik nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti.

Öncel, "Hem görevi başında vefat eden hekimlerimizi anmamız hem şu an ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarımıza teşekkür amaçlı bu şekilde bir organizasyon yapılması bizi çok mutlu etti." ifadesini kullandı.

Program sonunda hayatını kaybeden sağlık çalışanları için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol

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