İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
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İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu

Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI - Haberler | Güncel

İZMİR'de, tam kapanmanın ilk gününde yapılan trafik denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu.

İZMİR'de, tam kapanmanın ilk gününde yapılan trafik denetiminde uzun araç kuyruğu oluştu.

Ülke genelinde dün saat 19.00'da başlayan tam kapanmanın ilk gününde, İzmir'de birçok noktada güvenlik güçlerince uygulama noktaları oluşturuldu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetim Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araçları durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti. Yeşildere Caddesi'nde yapılan uygulama sırasında Gaziemir yönünde trafik tek şeride düşürülünce yoğunluk oluştu.Uygulama ve denetimlere kent genelinde devam edileceği öğrenildi.


İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu
İzmir'de denetimde uzun araç kuyruğu oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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