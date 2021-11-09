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İzmir'de demir kapı hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir'de demir kapı hırsızlığı güvenlik kamerasında

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir apartmanın demir bahçe kapısının çalınma anını güvenlik kamerası kaydetti.

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir apartmanın demir bahçe kapısının çalınma anını güvenlik kamerası kaydetti.

Muammer Akar Mahallesindeki bir apartmana kamyonetle gelen şüpheli veya şüpheliler, demir bahçe kapısını yerinden söküp kamyonete yükledi ve kaçtı.

Apartman sakinleri, kapının yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri
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