İzmir'de demir kapı hırsızlığı güvenlik kamerasında

KARABAĞLAR, İZMİR (AA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir apartmanın demir bahçe kapısının çalınma anını güvenlik kamerası kaydetti.

Muammer Akar Mahallesindeki bir apartmana kamyonetle gelen şüpheli veya şüpheliler, demir bahçe kapısını yerinden söküp kamyonete yükledi ve kaçtı.

Apartman sakinleri, kapının yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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