İzmir'de Dehşet: Sokak Ortasında Yanarak Öldü

İzmir'in Konak ilçesinde bir kadın, sokak ortasında yanarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kubilay Mahallesi 1030 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokaktan çığlık sesleri geldiğini duyan mahalle sakinleri, durumdan şüphelenerek dışarıya çıktı. Bu sırada, genç bir kadının yandığını gören vatandaşlar, kadının üzerine battaniye atarak ile müdahale etti. Olayın ardından mahalle sakinleri, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri cesedin olduğu yerde incelemelerde bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin cesedin üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, başka bir kadına ait kimlik bilgisi çıktı. Feci şekilde hayatını kaybeden kadının üzerinden çıkan kimlikteki şahısın 23 yaşındaki Hülya Tekbey olduğu tespit edildi. Yanan kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

(Halil İbrahim Karabıyık/İHA)