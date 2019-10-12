İzmir'de "Değişim Akademisi" açıldı

12.10.2019 16:16

Dünya Değişim Akademisi'nin 152. merkezi, İzmir'in Gaziemir ilçesinde açıldı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, "Değişim ile Gençleş" sloganıyla organize edilen İzmir Değişim Şöleni kapsamında, Gaziemir'de akademi merkezinin hizmete açıldığı kaydedildi.

Temel olarak nefes, biyoenerji, vücut çalıştırma teknikleri, konsantrasyon ve derin gevşeme çalışmalarını sunulacak olan merkezde görev alan uzmanların, stres yönetimi, öfkeyi dönüştürme, korkuyu aşma, depresyondan özgürleşme, kıskançlık kontrolü, başarı, kendini ifade etme gibi programlarla hizmet vereceği ifade edildi.

Kaynak: AA